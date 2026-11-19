Utilizarea injecțiilor pentru slăbit modifică vizibil corpul persoanelor cărora le sunt recomandate. Principalul efect este legat de lăsarea pielii. Pentru ca pielea să capete fermitate și aspect frumos, sunt necesare proceduri estetice de lifting. Acestea se pot realiza atât prin utilizarea bisturiului, cât și printr-o metodă nouă care permite umplerea „golurilor” cu grăsimea propriului corp.

„Atunci când introducem țesut adipos este tot un fel de lifting pentru că toate trăsăturile se ridică. Este un lifting fără bisturiu. Deși este o procedură tot chirurgicală, liftingul chirurgical cervico-facial, acela cu bisturiul, se adresează pacientelor care au o laxitate tegumentare foarte mare. Adică, pielea este foarte lasă. Atunci nu ajunge să pui țesut adipos sau nu țesutul adipos este de primă indicație. Trebuie să tai excesul tegumentar și să restabilești această proporție”, susține dr. DANA JIANU, medic primar chirurgie plastică si estetică, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Efectele procedurilor estetice de lifting prin introducerea de țesut adipos sunt benefice atât pielii, cât și mușchilor și oaselor.

„Dacă pielea este puțin lăsat, atunci țesutul adipos, pentru că el a dispărut după tratamentul cu injecții de slăbit, este exact ceea ce trebuie pacientului. Venim cu țesut adipos. Țesutul adipos propriu este și regenerator. Hrănește ceea ce-I deasupra și dedesubtului lui. Este bogat în celule stem”, susține dr. DANA JIANU, medic primar chirurgie plastică si estetică, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.