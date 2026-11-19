Pierderea unuia sau mai multor dinți poate avea consecințe importante asupra sănătății orale și a calității vieții. În timp, lipsa dinților poate duce la resorbție osoasă, dificultăți de masticație și vorbire, dar și la scăderea încrederii în sine.

În prezent, tratamentele moderne cu implanturi oferă posibilitatea reabilitării funcționale și estetice a întregii danturi într-un timp mai scurt, cu beneficii majore pentru starea de sănătate orală, și nu numai.

Beneficiile tratamentului cu implanturi de tip Dinți ficși în 24 de ore

Pentru cei care se confruntă cu lipsa totală a dinților pe o arcadă dentară, una dintre soluțiile disponibile este tratamentul „Dinți ficși în 24 de ore”. Acesta presupune inserarea a patru sau șase implanturi pe o arcadă și fixarea unei lucrări protetice provizorii într-un interval scurt, de regulă între 24 și 72 de ore, atunci când condițiile clinice permit.

„Tratamentul Dinți ficși în 24 de ore poate reprezenta o soluție pentru pacienții care și-au pierdut toți dinții de pe o arcadă, dar și pentru anumite cazuri cu atrofie osoasă. Prin poziționarea strategică a implanturilor, putem utiliza osul disponibil și, în unele situații, evita procedurile suplimentare de adiție osoasă”, explică Dr. Doris Turcu, medic specialist în Chirurgie Dento-Alveolară în clinicile DENT ESTET, invitată în emisiunea Doctor Medika.

Un avantaj important al acestei tehnici este că pacientul nu trebuie să aștepte finalizarea osteointegrării pentru a beneficia de o lucrare fixă provizorie. Totuși, tratamentul nu este potrivit pentru toate cazurile, fiind necesară evaluarea atentă a structurii osoase, a stabilității implanturilor și a stării generale de sănătate.

Cum contribuie planificarea digitală la precizia tratamentului cu implanturi?

În implantologia modernă, planificarea digitală are un rol esențial în evaluarea cazurilor complexe și în stabilirea poziției implanturilor dentare.

În clinicile DENT ESTET sunt utilizate investigații imagistice 3D, precum tomografia computerizată CBCT, și scanări intraorale digitale, care permit analiza structurii osoase și a poziției formațiunilor anatomice importante, precum nervii și sinusurile.

Pe baza acestor informații, medicii pot realiza un plan digital al intervenției și, atunci când este indicat, un ghid chirurgical care ajută la inserarea implanturilor în poziția stabilită anterior.

Un alt aspect important este calitatea implanturilor utilizate și obținerea unei stabilități primare corespunzătoare, condiție esențială pentru fixarea imediată a lucrării provizorii.

Succesul tratamentului depinde însă și de îngrijirea ulterioară. Igiena orală riguroasă, igienizările profesionale și controalele periodice sunt necesare pentru monitorizarea sănătății țesuturilor din jurul implanturilor.

Reabilitările orale moderne oferă pacienților care și-au pierdut dinții posibilitatea de a-și recăpăta funcționalitatea danturii și încrederea în propriul zâmbet. Alegerea tratamentului potrivit trebuie să pornească întotdeauna de la o evaluare individualizată și de la un plan medical adaptat fiecărui caz.