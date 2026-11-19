Sângerarea gingiilor în timpul periajului, retracția gingivală sau sensibilitatea dentară sunt simptome pe care multe persoane le ignoră, mai ales atunci când nu sunt însoțite de durere. În realitate, aceste modificări pot semnala probleme gingivale care, în timp, pot evolua către boala parodontală, o afecțiune ce poate duce la pierderea dinților.

Din acest motiv, evaluarea parodontală este importantă nu doar pentru persoanele care prezintă simptome, ci și pentru cele care își doresc să prevină apariția unor probleme dentare complexe.

Sângerarea gingiilor și retracția gingivală: primele semne care nu trebuie ignorate

Sângerarea gingiilor la periaj este unul dintre cele mai frecvente semne ale inflamației gingivale. Una dintre principalele cauze este acumularea plăcii bacteriene la marginea gingiei. Atunci când aceasta nu este îndepărtată eficient prin igiena orală zilnică, poate favoriza apariția gingivitei, o inflamație a gingiilor.

„Sângerarea repetată la periaj nu ar trebui considerată normală. Este unul dintre cele mai frecvente semne ale inflamației gingiilor și poate apărea inclusiv la utilizarea aței dentare sau în timpul masticației”, explică Dr. Diana Beleni, medic specialist în Parodontologie în clinicile DENT ESTET, invitată în emisiunea Doctor Medika.

Pe lângă sângerare, există și alte semne care ar trebui să determine programarea unei consultații:

Retracția gingivală: gingia se retrage, expunând o parte mai mare din suprafața dintelui sau a rădăcinii.

gingia se retrage, expunând o parte mai mare din suprafața dintelui sau a rădăcinii. Modificarea poziției dinților: pot apărea spații noi între dinți sau schimbări ale alinierii acestora.

pot apărea spații noi între dinți sau schimbări ale alinierii acestora. Mobilitatea dentară: în stadiile avansate, pierderea suportului osos poate determina mișcarea dinților.

în stadiile avansate, pierderea suportului osos poate determina mișcarea dinților. Inflamația persistentă: gingiile pot rămâne roșii, sensibile sau umflate, chiar și în absența durerii.

Aceste simptome nu indică automat existența parodontitei, deoarece pot avea și alte cauze. Totuși, ele necesită o evaluare parodontală pentru stabilirea diagnosticului.

Beneficiile evaluării parodontale la timp

O evaluare parodontală presupune examinarea gingiilor, identificarea plăcii bacteriene și a tartrului, verificarea retracțiilor gingivale și a mobilității dentare. Medicul poate utiliza o sondă parodontală pentru măsurarea adâncimii spațiilor dintre gingie și dinte și poate recomanda investigații radiologice pentru evaluarea osului.

„Boala parodontală poate evolua luni sau chiar ani fără simptome evidente. De aceea, evaluarea parodontală este importantă inclusiv pentru pacienții care nu prezintă durere și consideră că au gingii sănătoase”, subliniază Dr. Diana Beleni.

În special după vârsta de 30–35 de ani, evaluarea periodică a sănătății parodontale devine importantă, iar frecvența controalelor trebuie adaptată factorilor individuali de risc.

Cum ajută tratamentele cu laser în boala parodontală?

Tratamentul bolii parodontale urmărește controlul infecției și al inflamației, reducerea adâncimii pungilor parodontale și prevenirea pierderii suplimentare a țesuturilor de susținere a dinților.

În funcție de severitatea afecțiunii, medicul poate recomanda igienizare profesională, tratament parodontal nechirurgical, proceduri chirurgicale sau terapii complementare.

Una dintre tehnologiile utilizate în parodontologie este laserul, care poate completa tratamentele convenționale în anumite situații clinice.

„Laserul ne permite să intervenim cu precizie asupra țesuturilor afectate și poate contribui la reducerea încărcăturii bacteriene și a inflamației. Este o tehnologie utilă în tratamentul parodontal, însă nu înlocuiește automat celelalte proceduri necesare”, explică Dr. Diana Beleni.