De 11 ani Asociația „Aliat pentru Sănătate Mintală” organizează pe 1 mai, la Vama Veche, un eveniment dedicat reducerii riscului consumului de droguri în rândul tinerilor. Manifestarea se numește Cortul «Chill» și are rolul de a-i educa pe tineri cu privire la riscurile adicțiilor de tot felul.

Totul despre Cortul «Chill»

Cortul «Chill» a apărut din dorința organizatorilor de a le oferi tinerilor o altă perspectivă cu privire la transmiterea informațiilor referitoare la riscurile consumului de droguri.

„Cortul «Chill» la Vama Veche are deja 11 ani. De 1 mai, la Vama Veche, este perioada cea mai intensă pentru noi. Este primul program de reducere a riscurilor consumului de substanțe interzise în spații recreaționale” susține Oana Crăciun, director de comunicare Asociația „Aliat pentru Sănătate Mintală”, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Aceste informații sunt transmise într-un mod prietenos, pentru ca tinerii să înțeleagă pericolul substanțelor interzise.

„Există clar o zonă de interes, pentru a le oferi tinerilor partea aceasta de educație pe care nu au avut-o. Le explicăm pe înțelesul lor, cum se pot distra fără să-și creeze probleme medicale. Îi învățăm ce înseamnă hidratarea, alimentația corectă” mai spune Oana Crăciun, director de comunicare Asociația „Aliat pentru Sănătate Mintală”, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Totodată, campania va fi susținută și de medici

„Vor fi alături de noi și medici. Avem și mediciniștii de la Cluj-Napoca, parteneri de-ai noștri de ani buni„ mai spune Oana Crăciun, director de comunicare Asociația „Aliat pentru Sănătate Mintală”, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.