Hernia de disc nu este o urgență medicală în toate cazurile. De multe ori, simptomele acestei probleme medicale pot fi ținute sub control cu ajutorul tratamentului conservator. Însă, dacă aceste simptome nu se remit după două luni în care am încercat acest tratament, recomandarea este să cerem ajutorul medicilor neurochirurgi.

„Dacă știm deja că avem o hernie de disc și încercăm tratamentul conservator și eșuează după două zile, trebuie să mergem la un neurochirurg. Durerea pe termen lung poate afecta calitatea vieții. Ne schimbă complet”, susține dr.DAN GHEORGHIEȘ, medic neurochirurg, invitat în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

De asemenea, medicii ne recomandă să mergem la un control amănunțit și în momentul în care simțim că forța în membrele superioare sau inferioare se diminuează.

„Pe de altă parte, dacă vede că avem probleme la nivelul membrelor în sensul în care forța scade, coordonarea scade, din nou este imperios să mergem la neurochirurg”, mai spune dr.DAN GHEORGHIEȘ, medic neurochirurg, invitat în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.