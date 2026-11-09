Medicul Constantin Stan, despre sacrificiile părinților săi: Mama a fost obligată să muncească pentru ca eu să am ceva mai mult pe masă

Confesiunea emoționantă a medicului Constantin Stan: „Mama a fost obligată să muncească pentru ca eu să am ceva mai mult pe masă”

În spatele halatului alb pe care medicul Constantin Stan îl poartă se ascunde o profundă recunoștință pentru părinții săi. Chirurg estetician și fondator al Clinicilor Cronos Med, dr. Constantin Stan a vorbit despre sacrificiile mamei sale pentru a avea o copilărie fericită în anii ’50-’60. Această perioadă a fost una încărcată de lipsuri pentru cele mai multe dintre familiile din România.

Privind spre trecut, medicul Constantin Stan vorbește cu emoție despre sacrificiile pe care părinții săi le-au făcut pentru a avea o copilărie fără lipsuri. Din cutia sa de amintiri dedicată acelei perioade, el extrage o poveste despre mama sa.

„Am fost mereu marcat de părinții mei care nu mi-au cerut nimic niciodată, dar s-au sacrificat pentru mine. Simțeam nevoia să nu-i fac să sufere mai mult decât sufereau ei muncind. Mama mea a fost obligată, încă de pe băncile liceului, să lucreze într-o alimentară. Să se trezească dimineața la ora 04:00, să muncească pentru ca eu să am ceva mai mult pe masă”, a mărturisit dr. Constantin Stan, chirurg estetician, fondatorul Clinicilor Cronos Med, invitat în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.

Sacrificiile unei mame

Student la Facultatea de Medicină din Iași, dr. Constantin Stan a fost sprijinit mai departe de mama sa.

„Când am plecat la facultate, în loc să stau într-un cămin studențesc, mama s-a sacrificat și a muncit ca eu să stau la gazdă”, spune astăzi medicul.

Copilăria lui Constantin Stan, astăzi unul dintre cei mai apreciați medici esteticieni din România, a fost una obișnuită. Pentru el a contat respectul pe care l-a oferit părinților și grija pe care mama și tatăl său i-au purtat-o permanent.

„Nu am fost un copil pus pe șotii. Am fost un copil liniștit, părinții mă trimiteau mereu la culcare când stăteam cu cărțile în mână. Dimineața mă trezeam să repet din nou. Sunt copilul unei generații care s-a mutat de la țară la oraș. Părinții mei sunt primii dintr-o familie mare care au ajuns la oraș. Dar cu lipsurile orașului… Ai mei au trăit lipsurile anilor ’50-’60”, mai spune dr. Constantin Stan.