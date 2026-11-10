Cât de mult funcționează digitalizarea în spitalele românești. Experiența Spitalului Județean de Urgență Cluj-Napoca

Digitalizarea activității medicale este un pas important în cadrul oricărui spital. Totuși, acest proces se întâmplă deja în unitățile medicale mari, așa cum este cazul Spitalului Județean Clinic de Urgență din Cluj-Napoca.

Implementarea sistemelor digitale de comunicare a rezultatelor medicale sau a dosarului medical vine, în primul rând, în sprijinul pacienților.

„Digitalizarea joacă un rol important în activitatea noastră. Noi am gândit procesul de digitalizare pe orizontală. Trebuie să-i fie mai ușor pacientului, să se programeze online, să primească SMS familia cu privire la starea pacientului. Să aibă posibilitatea să-și consulte dosarul medical, după externare”, susține prof. univ. dr. CLAUDIA GHERMAN, managerul Spitalului Județean Clinic de Urgență Cluj-Napoca, medic primar chirurg, profesor universitar la UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

De asemenea, digitalizarea în spital este benefică și medicilor.

„La rândul nostru, noi, medicii, trebuie să lucrăm mai ușor cu aceste noțiuni. Putem accesa mai ușor orice examen medical, mai ales dacă vorbim despre imagistică medicală”, mai spune prof. univ. dr. CLAUDIA GHERMAN, managerul Spitalului Județean Clinic de Urgență Cluj-Napoca, medic primar chirurg, profesor universitar la UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.