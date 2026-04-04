Cât de periculos este, de fapt, burnout-ul VIDEO

Epuizarea profesională ne afectează atât activitățile pe care le desfășurăm la serviciu, cât și viața de zi cu zi. Burnout-ul apare ca o stare de oboseală pe care nu o mai putem controla. Iar consecințele sale nu sunt deloc cele mai bune.

„Dacă suntem obosiți, dormim și scăpăm de ea. Dar ce se întâmplă atunci când dormim 8 – 10 ore și ne trezim tot obosiți? În cazul acesta avem de a face cu un burnout. Iar acestui simptome i se adaugă și altele. În burnout nu doar că îți consumi energia, dar se dereglează și mecanismele care stau la baza regenerării producerii de energie” explică dr. Diana Nemeș, medic generalist și terapeut neurofeedback, co-fondator al Institutului BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.

Mereu în alertă

Burnout-ul ne pune mereu în alertă și avem impresia că ceva rău se va întâmpla în orice moment. Din această cauză, suntem mereu impulsivi și gata să acționăm crezând că pericolul vine. În realitate, nu este deloc așa.

„Tot la nivelul creierului prefrontală scade și se activează sistemul limbic care are legătură cu tot ceea ce înseamnă reacții impulsive, emoții. Atunci când sunt în burnout, suntem tot mai impulsivi” mai spune dr. Diana Nemeș, medic generalist și terapeut neurofeedback, co-fondator al Institutului BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.