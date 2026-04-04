Cât de periculos este, de fapt, burnout-ul VIDEO

FacebookEmailWhatsApp

Epuizarea profesională ne afectează atât activitățile pe care le desfășurăm la serviciu, cât și viața de zi cu zi. Burnout-ul apare ca o stare de oboseală pe care nu o mai putem controla. Iar consecințele sale nu sunt deloc cele mai bune.

„Dacă suntem obosiți, dormim și scăpăm de ea. Dar ce se întâmplă atunci când dormim 8 – 10 ore și ne trezim tot obosiți? În cazul acesta avem de a face cu un burnout. Iar acestui simptome i se adaugă și altele. În burnout nu doar că îți consumi energia, dar se dereglează și mecanismele care stau la baza regenerării producerii de energie” explică dr. Diana Nemeș, medic generalist și terapeut neurofeedback, co-fondator al Institutului BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.

Mereu în alertă

Burnout-ul ne pune mereu în alertă și avem impresia că ceva rău se va întâmpla în orice moment. Din această cauză, suntem mereu impulsivi și gata să acționăm crezând că pericolul vine. În realitate, nu este deloc așa.

„Tot la nivelul creierului prefrontală scade și se activează sistemul limbic care are legătură cu tot ceea ce înseamnă reacții impulsive, emoții. Atunci când sunt în burnout, suntem tot mai impulsivi” mai spune dr. Diana Nemeș, medic generalist și terapeut neurofeedback, co-fondator al Institutului BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.

 

Categorii: Știri, Video
Tags: , , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

De ce nemulțumirea continuă chiar și după ce am slăbit. Andrada Popa, fostă campioană la tenis, a explicat de ce kilogramele nu sunt întotdeauna problema EXCLUSIV
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro