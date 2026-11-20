Apneea înseamnă o întrerupere a respirației, de cele mai multe ori având cauze obstructive. Prin îngustarea căilor respiratorii generată de această obstrucție apare și sforăitul.

„Apneea înseamnă o pauză de respirație. În timpul somnului se întrerupe fluxul respirator din diverse cauze. Fie nu mai dă creierul comanda, fie apare un obstacol și aici vorbim despre apariția obstrucției fiind generat sindromul de tip obstructiv. De celealtă parte, sforăitul reprezintă vibrația coloanei de aer în momentul în care ea trece print-un spațiu îngust. Și apare acel sunet zgomotos”, explică dr. ANDREEA FLORESCU, medic pneumolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Apneea poate să apară și la copii, însă este mai frecventă la adulți. Totul din cauza kilogramelor excesive. Grăsimea care se depune pe organe, cunoscută drept grăsime viscerală, îngustează practic și căile respiratorii iar astfel de produce sforăitul.