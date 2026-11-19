Dispneea reprezintă respirația dificilă. Acest simptom poate să apară din mai multe cauze. Unele pot fi tratate prin terapie psihologică în cazul în care problemele sunt generate de factori emoțional, în timp ce altele ascund afecțiuni ale inimii sau plămânilor.

„Respirația dificilă reprezintă ceea ce pacineții descriu ca fiind o greutate în respirație. Este o senzație, un simptom, nu un semn. Lipsa de aer, faptul că nu ajunge aerul, este o senzație extrem de neplăcută care poate avea o semnificație tocmai îngrijorătoare, dar putem vorbi și despre dispnee de cauză cardiacă sau respiratorie. Aceste cauze determină imposibilitatea pacientului de a introduce aer sau să scoată aer din căile respiratorii”, susține dr. MARILENA STOIAN, medic primar medicină internă, medic specialist nefrolog Doctor in Medicină, Sef de Lucrari la UMF Carol Davila București, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

În mod natural, oamenii respiră de 12 ori pe minut. În momentul în care respirația devine accelerată apare fenomenul de tahipdee.

„Dispnee înseamnă lipsă de aer. Respirația superficială și accelerată se numește tahipdee. Noi respirăm cam de 10 – 12 ori pe minut, în mod natural. Când apare o tahipdeea, respirăm accelerat, iar semnificațiile sunt alte semnificații”, mai spune dr. MARILENA STOIAN, medic primar medicină internă, medic specialist nefrolog Doctor in Medicină, Sef de Lucrari la UMF Carol Davila București, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.