Ce să mănânci la prânz ca să nu te balonezi

Balonarea apare adesea după masa de prânz, mai ales când mâncăm pe fugă, combinăm alimente greu de digerat sau alegem preparate bogate în grăsimi și carbohidrați fermentabili. Un prânz echilibrat, ușor și bine structurat poate preveni disconfortul abdominal și senzația de „stomac umflat”. Iată ce să alegi ca să te simți bine până seara.

🟩 Alege proteine ușoare

Carnea slabă de pui, curcan sau pește alb se digeră rapid și nu produce gaze. Sunt opțiuni ideale pentru un prânz care nu îngreunează digestia. Evită prăjelile și alege variante la grătar, abur sau cuptor.

🟩 Include legume gătite, nu crude

Legumele crude pot fermenta mai ușor în intestin, mai ales varza, broccoli sau conopida. În schimb, legumele gătite la abur sau sotate ușor sunt mult mai blânde cu sistemul digestiv și oferă fibre fără disconfort.

🟩 Optează pentru carbohidrați cu digestie lentă

Orezul basmati, cartofii fierți sau quinoa sunt variante prietenoase cu stomacul. Evită pastele albe sau pâinea pufoasă, care pot provoca balonare prin fermentație rapidă.

🟩 Folosește grăsimi sănătoase, în cantități mici

Uleiul de măsline extravirgin, avocado sau câteva semințe sunt suficiente pentru sațietate fără a încetini digestia. Grăsimile grele, precum cele din prăjeli sau sosuri cremoase, pot accentua balonarea.

🟩 Alege lactate fermentate

Iaurtul simplu, chefirul sau sana pot ajuta flora intestinală și reduc riscul de gaze. Evită brânzeturile grase sau lactatele îndulcite, care pot avea efect invers.

🟩 Evită combinațiile grele

Carne + cartofi prăjiți, paste cu sosuri grele sau meniuri cu multe ingrediente pot suprasolicita digestia. Cu cât farfuria e mai simplă, cu atât corpul lucrează mai eficient.

🟩 Hidratează-te corect în timpul mesei

Apa plată, în cantități mici, ajută digestia. Băutu