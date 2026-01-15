Ce să NU mâncăm pentru a nu face cancer VIDEO

Studiile medicale au demonstrat o strânsă legătură între bolile oncologice și alimentație. Există o listă lungă de produse alimentare care pot fi considerate factori de risc în cazul cancerului. Despre multe dintre ele știm cu toții că sunt periculoase, dar tentația este prea mare să renunțăm la aceste alimente.

Pe lista neagră a alimentelor care pot provoca boli oncologice sunt trecute cele de tip fast-food și cele intens procesate.

„Prietenii, colegii, pacienții îmi adresează mereu întrebarea «Ce să mănânc?» eu le spun foarte frumos, gândindu-mă, răspunsurile sunt nenumărate. Consider că toată lumea ar trebui să știe că nu e bine să mâncăm fast-food sau alimente care conțin ingredinete procesate, precum mezelurile sau cele semipreparate. Din dorința de a fi mai bine conservate, aceste alimente trec prin multe procese industriale. Nu vom compara niciodată o mâncare făcută la noi acasă, cu una încălzită la cuptorul cu microunde” spune dr. Mihaela Teodorescu, medic oncolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

„Ne ferim și de băuturile carbogazoase, consumul de alcool și de fumat. Reprezintă factori de risc pe care ar trebui să-i eliminăm din viețile noastre. De asemenea, și dulciurile reprezintă un pericol. Din păcate e greu să rezistăm tentației lor” mai spune dr. Mihaela Teodorescu, medic oncolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.