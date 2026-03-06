Ce se întâmplă în creierul nostru dacă stăm prea mult în fața ecranelor VIDEO

Fără doar și poate suntem dependenți de ecranele telefoanelor mobile. Această utilizare excesivă nu este deloc sănătoasă pentru creierul nostru pentru că, spun specialiștii, ne afectează în mod direct atenția, dar și capacitatea de concentrare.

„Expunerea prelungită la ecrane și la telefon modifică felul în care creierul funcționează. Adică modifică felul în care ne putem focusa atenția pe ceea ce avem de făcut” susține Diana Nemeș, medic generalist și terapeut neurofeedback, co-fondatoare a Institutului BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Mulți oameni se tem de faptul că tehnologia i-ar putea lăsa fără locuri de muncă. În realitate, tehnologia le „fură” atenția, iar consecințele acestei situații nu sunt deloc cele mai bune.

„Există la nivel general această temere legată de faptul că tehnologia ne va prelua joburile și ne va domina și vom deveni sclavii ei. Ceea ce face tehnologia este să ne ia atenția și să ne-o fragmenteze. Atenția este responsabilă de luarea deciziilor și chiar de gradul nostru de libertate” mai spune Diana Nemeș, medic generalist și terapeut neurofeedback, co-fondatoare a Institutului BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Eugenia Foarfecă.