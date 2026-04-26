Ce tipologii umane sunt predispuse la burnout. Explicațiile specialiștilor VIDEO

Burnout-ul afectează tot mai mulți oameni, însă specialiștii susțin faptul că există o predispoziție în cazul unora către epuizarea la locul de muncă.

„Dacă vrem neapărat putem să găsim perfecționistul care cere prea mult de la el și vrea să fie pe placul tuturor. Putem să creionăm o tipologie care intră în acest tipar” susține Alina Robu, psiholog clinician, psihoterapeut integrativ, terapeut neurofeedback și co-fondator Institutul BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.

Specialiștii atrag atenția însă că burnout-ul a început să devină o problemă tot mai frecventă în rândul angajaților.

„Un fel de burnout ascuns are extrem de multă lume și el vine și din multe procese fiziologice mult mai complexe decât noi putem bănui. Se vorbește doar despre oboseală, dar mai sunt și alte elemente” mai spune Alina Robu, psiholog clinician, psihoterapeut integrativ, terapeut neurofeedback și co-fondator Institutul BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.