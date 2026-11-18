Circulația virusurilor de răceala și gripă se accelerează în sezonul rece. Iar din această cauză predispoziția către boli respiratorii crește semnificativ. Răcelile comune sau gripa se pot complica, astfel încât oamenii au nevoie de un consult de specialitate din partea medicului ORL.

„În perioada rece crește numărul de solicitări, iar patologia este diversă. Pe un prim plan sunt infecțiile de trac respirator superior, adică răcelile. Și aici putem să enumărem rinitele, guturaiul, sinuzite, faringite, virale sau bacteriene, otite. Uneori ca o complicație a răcelilor comune”, susține dr. MĂDĂLINA MARIN, medic primar ORL, Spitalul Euroclinic – Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Otita este o complicație a răcelilor sau gripei, întâlnită atât în cazul copiilor cât și în cel al adulților.

„Este un pic mai des întâlnită la copii, dar nici adulții nu scapă de aceste neplăceri. Ei suferă puțin mai mult, mai ales dacă iau virusurile de la copiii care merg în colectivități”, mai spune dr. MĂDĂLINA MARIN, medic primar ORL, Spitalul Euroclinic – Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.