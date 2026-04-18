Comunicarea eficientă între parteneri. Explicațiile psihologului Sorin Lucaci VIDEO

Comunicarea eficientă este cheia unei relații sănătoase. Atunci când comunică ambii parteneri trebuie să dea dovadă de inteligență emoțională, dar și de răbdare pentru a-și valida mesajele pe care le transmit.

De cele mai multe ori, atunci când încearcă să comunice, mai ales detalii importante, femeile au tendința de a-și critica partenerii. Această atitudine nu este cea corespunzătoare.

Comunicarea eficientă între parteneri, cum trebuie realizată

Specialiștii recomandă utilizarea unui ton calm și lipsit de critici pentru ca mesajele transmise să fie înțelese de partener.

„În general bărbații se sperie când femeia vine și spune: «Dragule, trebuie să discutăm». «Aș fugi mâncând pământul», spune el. Trebuie să discutăm, calm…Eu sunt convins că dacă partenerele spun ce le nemulțumește, dar fără critică și cicăleală. În caz contrar, bărbatul nu va înțelege” susține Sorin Lucaci, psiholog, invitat în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.

Fără mesaje toxice

Specialiștii recomandă ca mesajele transmise să fie blânde și lipsite de toxicitate. Astfel, comunicarea eficientă va exista între cei doi parteneri.

„Dar, dacă această comunicare este eficientă, fără reproșuri, sunt convins că orice persoană va face lucrul acesta. Contează, tonalitatea, blândețea, în niciun caz nu trebuie să existe mesaje toxice” mai spune Sorin Lucaci, psiholog, invitat în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.