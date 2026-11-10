Cum deosebim acneea de rozacee. Sfaturile medicilor VIDEO

Atât în cazul acneei, cât și în cel al rozaceei, pe ten pot apărea coșuri de aceeași formă și aceleași dimensiuni. Ceea ce diferențiază aceste coșuri este modalitatea lor de tratament. Tratamentul aplicat pentru coșurile acneice este diferit față de cel aplicat în cazul coșurilor provocate de rozacee.

„Ne uităm la coșuri, ne uităm că ele sunt acolo de o perioadă îndelungată. În unele cazuri poate fi vorba despre rozacee, nu de acnee. Problema este că dacă tratăm aceste coșuri ca și când ar fi o acnee, nu facem altceva decât să agravăm componenta de rozacee”, susține dr. EMILY RUSSU ALBU, medic specialist dermatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Aplicarea unui tratament specific acneei în cazul unei rozacee nu face decât să agraveze simptomele acestei boli.

„În acnee există câteva ghiduri în funcție de aceste tratamente topice pe care le recomandăm ca primă intenție, înainte să intrăm pe antibiotice, de exemplu. Recomandăm produse pe bază de acizi exfolianți, care conți retinoizi. Aceste tratamente pot să irite o persoană cu rozacee”, mai spune dr. EMILY RUSSU ALBU, medic specialist dermatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.