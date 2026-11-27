Rezistența la insulină este cauza principală a diabetului. Ea apare pe fondul creșterii în greutate, din cauza consumului prea mare de zaharuri și glucide. Acest proces poate fi corectat tot cu ajutorul alimentației.

„Este important să scădem în greutate. Reduce rezistența la insulină și reduce indicele Homa. Fără a exista prea multe lipide în celule, atunci poate fi înmagazinată glucoza, iar nivelul glucozei din sânge se reduce”, susține dr. Tatiana Popescu, medic de familie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Putem înlocui alimentele dulci care nu au beneficii pentru organism cu alimente bogate în proteine sănătoase. Astfel, se reduc lipidele, iar glucoza nu se mai duce în sânge ci în celule.

„Cel mai ușor de dat kilograme jos când apare rezistența la insulină este cu aport scăzut. Deci, înlocuim glucidele pe care le folosim cel mai ușor în a ne da energie și înlocuim cu proteină. Este importantă pentru că asigură creșterea celulară și oferă energie pe termen lung nu pe termen scurt așa cum face zahărul”, mai spune dr. Tatiana Popescu, medic de familie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.