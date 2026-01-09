Cum slăbim sănătos fără să ne dăm peste cap organismul VIDEO

Nu dietele minune sau restricțiile calorice ne ajută să slăbim în mod sănătos. Dietele echilibrate și exercițiile fizice sunt cele care joacă un rol important în procesul de slăbire. Există și un anumit indicator al diminuării kilogramelor pe care trebuie să-l repsectăm.

„Scăderea ponderală sănătoasă, este cea treptată. O scădere ponderală sănătoasă este cea în cea în care se realizează 10% din greutatea actuală în termen de 6 luni. Este wow când obții o scădere ponderală de 10 kilograme cu detox minune, cu înfometare, cu diete sărace în calorii. Dar oare organismul este fericit în momentul în care facem asta? Nu prea.” spune dr. Andra Balcangiu-Stroescu, medic specialist nefrologie, diabet, nutriție și boli metabolice, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Alegerea unor alte variante de slăbit precum dietele minune, înfometarea sau soluțiile detox nu ne ajută pe termen lung. Dacă nu slăbim sănătos riscăm să ne îngrășăm mai mult într-o perioadă de timp scurtă.

„Dacă nu slăbim sănătos, riscăm să punem la loc toate kilogramele pe care le-am dat jos, ba chiar mai multe„ mai spune dr. Andra Balcangiu-Stroescu, medic specialist nefrologie, diabet, nutriție și boli metabolice, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.