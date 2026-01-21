Cum trebuie făcută prevenția în sănătatea orală VIDEO

Prevenția joacă un rol important în sănătatea noastră. Pe de o parte ne face conștienți și responsabili cu privire la organismul nostru, iar pe de altă parte ne ajută să descoperim la timp afecțiunle de care am putea suferi. Același principiu se aplică și în cazul sănătății orale.

Deși numărul românilor care apelează la servicii stomatologice este mai scăzut, prevenția în sănătatea orală se realizează. Publicul țintă, dacă putem spune așa, sunt în principal copiii. Medicii stomatologi susțin faptul că multe programe de prevenție în sănătatea orală se realizează prin intermediul cabinetelor stomatologice școlare.

„Este lucrul cel mai important și trebuie făcute multe demersuri în masă. Au început, în mare, prin cabinetele școlare care s-au modernizat. Sunt demersuri privind creșterea educației în rândul copiilor și a cursurilor dedicate medicilor care deservesc acești copii” susține dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Cu toate acestea trebuie făcute mai multe eforturi pentru creșterea gradului de conștientizare în legătură cu sănătatea orală.

„Trebuie mărtie eforturile de popularizare în masă. Una e să avem cabinetele școlare și să oferim informații cu ajutorul lor și alta e să deservim populația largă și să se popularizeze despre afectările diverselor organe ce pot apărea din cauza igienei deficitare” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.