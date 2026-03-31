Începe pregătirea pentru examene. Psihologul Yolanda Crețescu îi învață pe copii și părinți să facă față presiunii VIDEO

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Perioada simulărilor s-a încheiat, însă elevii din anii terminali de gimnaziu și liceu intră în cea a examenelor naționale pe care le vor susține. Iar odată cu debutul acestei perioade începe și presiunea pe care elevii, dar și părinții o resimt. Psihologii îndeamnă însă la calm și responsabilitate de ambele părți pentru ca rezultatele să fie cele dorite.

„Nu este nimic  ieșit din tipare cu acest an și cu această generație. Simularea are rolul de antrenament, de fiecare dată a existat această tensiune a părintelui versus relaxarea copilului, pentru că e foarte interesantă această responsabilizare prin delegare. Noi părinții îi responsabilizăm pe copii cu nevoia noastră de succes. Este cumva rezultatul examenului, de evaluare sau bacalaureat. Este mult de discutat despre rolul nostru subiectiv ca părinți. Considerăm că suntem părinți buni dacă apare succesul la examene. După cum vedem nu este pe agenda imediată a copilului. Copilul știe exact care este valoarea lui în raport cu clasă” susține Yolanda Crețescu, psiholog clinician și psihoteraperut adlerian, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Specialiștii atrag atenția că, de nenumărate ori, dorința părinților de a-i motiva pe copii se transformă în stres. „De multe ori se întâmplă să transformăm motivarea în stres, iar stresul îl confundăm cu motivarea. Aici este problema, din punctul meu de vedere” mai spune Yolanda Crețescu, psiholog clinician și psihoteraperut adlerian, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

 

 

 

Categorii: Știri, Video
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