Curățarea tenului cu cristale de diamant, procedură estetică revoluționară VIDEO

Curățarea tenului cu cristale de diamant — cunoscută cel mai des ca microdermabraziune cu diamant — este un tratament profesional de exfoliere mecanică, non-invaziv, folosit în saloane pentru a îmbunătăți textura și luminozitatea pielii.

„Vorbim despre curățarea cu cristale de diamant. Curățarea are loc în cabinetul medical. O curățare accesorizată cu un vacum” susține dr. Dana Miricioiu, medic specialist în chirurgie plastică, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Totodată, la nivelul feței se pot efectua și intervenții de drenaj limfatic.

„De asemenea, putem apela la intervențiile de drenaj limfatic la nivelul feței, pentru că în perioada aceasta rece” mai spune dr. Dana Miricioiu, medic specialist în chirurgie plastică, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.