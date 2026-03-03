De cât somn au nevoie bebelușii pentru a crește sănătoși VIDEO

Dezvoltarea armonioasă a copiilor în primele lor luni de viață depinde foarte mult de orele de somn avute. Studiile arată că este nevoie de minim 10 ore de somn pentru un bebeluș astfel încât să-și dezvolte funcțiile cognitive.

„Conform studiilor de specialitate, până la vârsta de 4 luni bebelușul ar trebui să doarmă între 14 și 17 ore cumulate în cele 24 de ore” spune dr. Mihaela Guțu-Robu, medic specialist pediatrie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika, prezentată de Simona Bălănescu.

Somnul copilului poate fi un factor de stres pentru părinți. Mulți se tem în momentul în care cel mic doarme prea mult sau se îngrijorează de faptul că se trezește prea des.

„Copiii au însă un ritm de dezvoltare diferit. Chiar dacă părinții observă că dorm mai mult sau mai puțin nu trebuie să intre în panică” mai spune dr. Mihaela Guțu-Robu, medic specialist pediatrie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika, prezentată de Simona Bălănescu.