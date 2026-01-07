De ce copiii răcesc mai des decât oamenii mari. Explicațiile medicilor VIDEO

În sezonul rece, copiii răcesc mult mai des decât oamenii mari. Există explicații din partea medicilor care arată de ce se întâmplă ca cei mici să fie mai predispuși la virusurile de răceală și gripă.

„La copii se întâmplă des să răcească mai des pe fondul unui sistem imunitar care nu este tocmai antrenat să lupte împotriva virusurilor” susține dr. Mihaela Niță, medic pediatru, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

De asemenea, un factor important de transmitere pentru virusurile de răceală și gripă la copii sunt spațiile închise, așa cum sunt locurile de joacă.

„Există multe spații închise unde aceste virusuri se transmit mult mai repede, iar dacă cei mici nu sunt antrenați să facă față de aceea se îmbolnăvesc” mai spune dr. Mihaela Niță, medic pediatru, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.