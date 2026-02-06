De ce e important somnul pentru sănătatea creierului VIDEO

Într-o viață tot mai agitată, somnul nu mai reprezintă o prioritate pentru noi. Dormim puțin și prost, iar asta ne afectează în mod direct sănătatea. Cel mai periclitat organ din cauza lipsei de somn este creierul. Privarea de odihnă aduce cu sine debutul procesul de îmbătrânire a creierului care, spre deosebire de restul organismului, se produce mult mai devreme.

„Pentru creier somnul este fundamental. Dar nu orice tip de somn. Asta înseamnă că trebuie să intru în REM, trebuie să fie niște procese care se desfășoară în somnul profund, nu în somnul superficial, din care ne trezim la orice zgomot. Asta înseamnă o funcționare perpetuă a creierului. E ca și cum nu ar fi scos din priză” a explicat Alina Robu, psiholog clinician, psihoterapeut integrtiv, terapeut neurofeedback, co-fondator Institutul BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

Poate că nu ne dăm seama, dar procesul de îmbătrânire a creierului începe să ne afecteze tot mai des. Așa se face că uităm mai mult, ne simțim tot mai obosiți și avem probleme de concentrare.

„Pentru creier e benefic să ia pauză să se poată reface. Dacă nu se întâmplă aceste procese, și dacă acest autoreglaj se afectează, atunci încep primele dedragări, iar aceste semne nu le vedem” mai spune Alina Robu, psiholog clinician, psihoterapeut integrtiv, terapeut neurofeedback, co-fondator Institutul BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.