De ce repetăm greșelile care ne dau bătăi de cap? Ce spun psihologii

Deși știm că acționăm greșit sau că avem un comportament care nu ne place, de foarte multe ori repetăm toate aceste situații. Răspunsul are legătură cu trecutul nostru și este important să știm asta pentru a ne vindeca emoțiile.

„Ne întoarcem acolo unde ne e confortabil și cunoscut. Funcționând din rană și purtând aceste măști ne întoarcem și repetăm scenariu la infinit” susține Alina Panait, psihoterapeut, fondatoarea programului New Foundation, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.

Mulți dintre noi suntem conștienți de greșelile pe care le facem, dar cu toate acestea ajungem să le repetăm. Conștientizarea e parte din soluție, însă avem nevoie de curaj pentru a depăși toate aceste obstacole emoționale.

„Conștientizarea e importantă, dar e 50% din proces. Important e ce fac după. De multe ori s-ar putea să fie greu, să mă duc singur într-un loc în care e posibil să fie multă durere. Ca să ne eliberăm de ce nu ne place la noi, avem nevoie de curaj, iar curajul s-ar putea să fie pierdut prin aceste zone” mai spune Alina Panait, psihoterapeut, fondatoarea programului New Foundation, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.