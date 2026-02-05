De ce să alegi un implant cu încărcare imediată. Tot ce trebuie să știi despre acest tratament VIDEO

Implantul dentar este tratamentul de referință în stomatologia modernă pentru înlocuirea dinților lipsă. Implanturile au fost concepute pentru a reda funcționalitatea dinților naturali, respectând în același timp estetica și anatomia lor.

Este important să știm că tratamentul cu implanturi dentare este personalizat. Medicul implantolog va stabili numărul exact de implanturi de care o persoană are nevoie, precum și tipul acestora, în funcție de starea osului, sănătatea orală generală și nevoile funcționale și estetice ale pacientului.

Una dintre soluțiile tot mai des recomandate de medicii implantologi este implantul dentar cu încărcare imediată. Este o tehnică modernă prin care pacientul primește un dinte fix provizoriu în 24-48 de ore după inserarea implantului. Practic, după inserarea șurubului, medicul poate fixa rapid o lucrare provizorie, astfel încât dintele lipsă să fie înlocuit imediat, atât din punct de vedere estetic, cât și funcțional.

„Alegerea cazului este un criteriu important. Nu toți pacienții pot beneficia de implanturi cu încărcare imediată. Sunt, totuși, foarte multe situații în care acest lucru este posibil dacă oferta osoasă este bună. Se practică în zona frontală unde, firește, este necesar să încărcăm imediat pentru a ne bucura de un zâmbet estetic sau în situațiile în care toți dinții sunt irecuperabili și trebuie scoși. Mă refer aici pacienții care se confruntă cu boala parodontală, iar dinții nu mai pot fi salvați”, a explicat dr. Doris Turcu, medic specialist în Chirurgie dento-alveolară în cadrul Clinicilor DENT ESTET, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Materiale de calitate pentru implanturile dentare

Implanturile cu încărcare rapidă sunt realizate din materiale premium, tocmai pentru a asigura o stabilitate ridicată în momentul inserării și pentru a facilita o vindecare rapidă. Designul acestor implanturi permite o integrare sigură chiar și în os mai moale și reduce timpul de osteointegrare la doar câteva săptămâni. Pe scurt, te vei bucura de un zâmbet nou rapid și sigur..

„Contează și tipul implanturilor. Cele pe care le folosim în clinicile noastre sunt implanturi premium, special concepute pentru a fi încărcate imediat. Au un design special pentru acest tip de tratament, suprafața lor fiind realizată din materiale care ne facilitează încărcarea imediată. Sunt foarte rezistente”, mai spune dr. Doris Turcu, medic specialist în Chirurgie dento-alveolară, Clinicile DENT ESTET, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.