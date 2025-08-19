 Deranjați de prezența țânțarilor, oamenii dintr-un oraș european vor adăposturi pentru lilieci

Liliecii reprezintă pentru autoritățile locale dintr-un oraș francez un mijloc eficient de combatere a țânțarilor. Astfel, la Villeurbanne au fost montate adăposturi pentru lilieci în speranța că le pot veni de hac țânțarilor.

Orașul se află în apropiere de Lyon, iar administrația locală de aici a făcur demersuri pentru montarea adăposturilor pentru lilieci, pentru a combate țânțarii în mod natural, potrivit Le Figaro.

Liliecii sunt prădători ai țânțarilor, iar municipalitatea din Villeurbanne speră ca astfel să combată sâcâitoarel einsecte. Primele 7 adăposturi au fost instalate în jurul școlilor investiția ridicându-se la peste 10 mii de euro.

Fiind o specie protejată de lege, liliecii beneficiază de adăposturi confecționate din lemn și ciment. Aceste adăposturi au fost montate la o înălțime de 3 metri.

Italia se numără printre statele europene care au probleme din cauza populațiilor de țânțari. Astfel, din cauza înțepăturilor acestor insecte, statul italian a confirmat mai multe cazuri de infecție West Nile.