Deși necesare, ignorăm controalele periodice la dentist. Dr. Ovidiu Lungu – Clinica Ivertumm: „Cele mai multe situații apar în mediul rural”

Prevenția medicală poate face de multe ori diferența, însă nu mulți oameni sunt conștienți de acest aspect, mai ales când vine vorba despre sănătatea orală. Medicii vorbesc deschis despre faptul că pacienții nu sunt educați în sensul de a veni la controale medicale periodice pentru a avea grijă de dantura lor.

„Din ce-am văzut din practica noastră de zi cu zi suntem destul de jos ca și nivel de profilaxie. Pentru că pacienții nu au această cultură de a merge la controale periodice la șase luni pentru a-și verifica sănătatea orală” atrage atenția dr. Ovidiu Lungu, medic stomatolog, doctorand la UMF Galați – Clinica Ivertumm, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Cele mai multe probleme apar, firește, în mediul rural, acolo unde, per ansamblu, accesul la servicii medicale este extrem de scăzut. O altă categorie de pacienți care au complicații în sfera sănătății orale sunt și cei plecați în afară care, după ani în care au ignorat problemele dentare, revin în cabinetele din țară cu o patologie ce trebuie tratată.

„Sunt multe probleme în mediul rural, în deosebi. Nu există un program de sănătate stric pe partea cavității umane. Este în afara corpului uman. Sunt multe probleme. Mai ales că există oameni plecați ani buni în afară, nu merg acolo pentru a-și rezolva problemele dentare. Revin în țară, apelează la serviciile noastre și descoperim multe complicații” mai spune dr. Ovidiu Lungu, medic stomatolog, doctorand la UMF Galați – Clinica Ivertumm, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.