Dr. Andreea Siriteanu, MedLife: „Osteoporoza, boala tăcută a femeilor moderne”

Într-o lume în care femeile își împart energia între carieră, familie și grijile cotidiene, sănătatea osoasă și echilibrul hormonal sunt adesea puse pe ultimul loc. „Osteoporoza nu doare. Pierderea masei osoase nu provoacă dureri sau alte simptome, astfel că pacientul nu caută ajutor medical până când apare o fractură”, avertizează dr. Andreea Siriteanu , medic specialist endocrinolog la MedLife.

Potrivit statisticilor internaționale , peste 500 de milioane de oameni de pe mapamond suferă de osteoporoză. „Una din trei femei și unul din cinci bărbați peste 50 de ani vor suferi cel puțin o fractură osteoporotică de-a lungul vieții. Este o boală silențioasă care nu dă manifestări clare până la apariția fracturilor”, a precizat dr. Siriteanu, avertizând că în cazul persoanelor cu multiple boli cronice, osteoporoza poate fi considerată mai puțin urgentă astfel încât tratamentul este neglijat.

Un inamic invizibil cu factori de risc vizibili

„În practica zilnică întâlnim cazuri noi de osteoporoză”, a mărturisit medicul endocrinolog. „Este o patologie foarte frecventă, în special la femeile postmenopauzale, dar și la bărbați de vârstă înaintată. Prevalența osteoporozei în rândul femeilor postmenopauzale este de 14,05%, comparativ cu doar 2,62% în rândul femeilor premenopauzale, conform unui studiu recent realizat pe un eșantion de 7.493 de femei și publicat în JMIR Public Health (2023). Acest lucru se datorează unei pierderi rapide a masei osoase, în principal din cauza scăderii nivelului de estrogen, modificări care pot duce la creșterea riscului de fracturi, în special la nivelul coloanei vertebrale și șoldurilor,” a explicat medicul.

Scăderea nivelului de estrogen accelerează pierderea osoasă și crește riscul fracturilor, mai ales la nivelul șoldului și coloanei vertebrale. Factorii de risc sunt multipli:

Vârsta: Riscul crește odată cu înaintarea în vârstă, din cauza scăderii naturale a densității osoase.

Sexul feminin: Femeile au risc mai mare, în special după menopauză, din cauza scăderii nivelului de estrogen care protejează oasele.

Istoric familial: Dacă părinții sau rudele apropiate au avut osteoporoză sau fracturi, riscul este mai mare.

Alimentație săracă în calciu și vitamina D: Aceste substanțe sunt esențiale pentru sănătatea oaselor.

Sedentarismul: Lipsa activității fizice duce la scăderea masei osoase.

Fumatul și consumul excesiv de alcool.

Anumite afecțiuni și medicamente: Boli precum artrita reumatoidă, hipertiroidismul, hipercortizolismul, boli digestive cu malabsorbție, dar și corticosteroizii și alte medicamente pot favoriza pierderea osoasă.

Menopauza precoce sau insuficiența ovariană prematură.

„Osteoporoza este o boală silențioasă. În fazele incipiente nu dă simptome evidente, iar primul semn este adesea o fractură produsă la un traumatism minor”, a precizat medicul.

De la stil de viață, la DEXA

Vestea bună este că pierderea densității minerale osoase poate fi prevenită sau cel puțin încetinită semnificativ printr-un stil de viață sănătos. „Vorbim despre o alimentație bogată în calciu și vitamina D, exerciții fizice regulate, renunțarea la fumat și limitarea alcoolului, evaluarea medicală periodică si screening BMD – DEXA, precum și gestionarea afecțiunilor cronice care pot destabiliza starea de sănătate”, a spus dr. Andreea Siriteanu.

BMD este prescurtarea de la Bone Mineral Density, adică densitatea minerală osoasă și măsoară cantitatea de minerale (în principal calciu și fosfor) conținută într-o anumită porțiune de os — de obicei la nivelul coloanei vertebrale, șoldului sau antebrațului.

Această măsurătoare se face prin testul DEXA (Dual-Energy X-ray Absorptiometry) și este standardul de aur pentru diagnosticarea osteoporozei. DEXA este o investigație rapidă și neinvazivă ce măsoară densitatea minerală osoasă la nivelul coloanei, șoldului și antebrațului.

DEXA este indicată femeilor peste 50 de ani sau mai tinere dacă au factori de risc (menopauză precoce, fracturi în familie, tratament corticosteroid etc.), precum și bărbaților peste 70 de ani sau care au factori de risc similari.

Dr. Siriteanu recomandă activități cu impact moderat – mers pe jos, dans, alergare ușoară – care stimulează formarea osoasă, precum și exerciții de echilibru și forța musculară pentru reducerea riscului de căderi. „Calciul este esențial pentru sănătatea oaselor, iar vitamina D ajută la absorbția calciului și la sănătatea oaselor. Ea se sintetizează în piele sub influența razelor UVB, așa că o expunere moderată la soare (10-15 minute pe zi, în funcție de sezon și fototip) este foarte importantă”, a mai spus medicul.

Când scade estrogenul, se schimbă întregul metabolism

Estrogenul joacă un rol esențial în menținerea echilibrului dintre formarea și degradarea osului. „Când nivelul de estrogen scade – natural, în menopauză, sau din cauze medicale – se pierde masa osoasă, crește riscul de osteopenie și osteoporoză, dar și de diabet de tip 2, sindrom metabolic și boli cardiovasculare”, a avertizat dr. Siriteanu.

La menopauză scade semnificativ nivelul de estrogen, iar acesta este unul dintre principalele mecanisme biologice care explică multe dintre modificările din această etapă a vieții femeii, inclusiv pierderea densității minerale osoase care duce la osteopenie și osteoporoză. Endocrinologul îndeamnă femeile să privească menopauza ca pe o transformare, nu ca pe o pierdere: „La femei, rata pierderii osoase crește semnificativ în primii 5–10 ani după menopauză. Dar menopauza nu este un sfârșit, ci o recalibrare a puterii feminine – de la fertilitate biologică la fertilitate emoțională și spirituală. Discuțiile despre menopauză în familie, la locul de muncă, în spațiul public pot schimba felul în care femeile se raportează la propriul corp. Este un moment de redefinire a priorităților și de reconectare cu sine.”

Tratamente moderne și opțiuni sigure pentru osteoporoză

Gestionarea simptomelor menopauzei se face prin mai multe abordări – cu sau fără hormoni. „Terapia hormonală de substituție rămâne cea mai eficientă opțiune, dar trebuie individualizată. Există forme locale sau sistemice, cu beneficii clare, dar și riscuri ce trebuie evaluate medical”, a afirmat medicul.

Pentru femeile care nu pot apela la tratamente hormonale, alternativele naturale și fitoterapice pot aduce un beneficiu moderat. Izoflavonele din soia, trifoiul roșu sau black cohosh au fost studiate ca soluții complementare.

„Unele plante conțin fitoestrogeni, compuși vegetali care imită slab acțiunea estrogenului. Cele mai studiate sunt izoflavonele din soia – pot reduce frecvența bufeurilor; dar au efect modest. Atenție, însă, nu toate suplimentele naturale sunt sigure sau reglementate; unele pot interacționa cu medicamente sau afecta ficatul; este important să fie cumpărate din surse sigure și discutate cu medicul anterior”, a semnalat endocrinologul.

Puterea testării genetice: prevenția personalizată

În ultimii ani, genetica a schimbat modul de abordare al bolilor endocrine. „Testele genetice pot identifica predispoziția la osteoporoză sau insuficiență ovariană prematură înainte de apariția simptomelor. Asta ne permite o prevenție personalizată,” a specificat dr. Siriteanu.

Printre genele cel mai frecvent analizate se numără VDR (receptorul vitaminei D), COL1A1 (colagen de tip I) și ESR1/ESR2 (receptorii estrogenici). „Rezultatele nu pun diagnosticul, dar arată direcția – dacă o persoană are risc genetic crescut, poate începe monitorizarea mai devreme, poate ajusta dieta, suplimentele și nivelul de activitate fizică”, a explicat dr. Siriteanu.

Cercetări publicate în Frontiers in Endocrinology (2024) susțin importanța testării genetice în evaluarea riscului de osteoporoză, arătând o corelație semnificativă între variantele VDR și densitatea minerală osoasă.

Tipuri de teste disponibile

Teste genetice dedicate sănătății oaselor

Exemple: “Osteoporosis DNA Test”, “Bone Health Genetic Panel”. Analizează 10–50 gene implicate în densitatea minerală osoasă. Oferă un scor de risc genetic combinat pentru osteoporoză.

Teste genetice de nutriție/metabolism (“nutrigenetice”)

Nu evaluează direct riscul de osteoporoză, dar oferă informații despre: absorbția vitaminei D și calciului, metabolizarea estrogenului, eficiența exercițiului fizic asupra masei osoase. Exemple: MyDNA, 3×4 Genetics, DNAfit, Nutrigenomix Bone Health module.

Teste complexe de risc multifactorial (polygenic risk score)

Analizează sute de markeri genetici pentru a estima probabilitatea globală de osteoporoză. Se folosesc mai ales în cercetare sau în centre de genetică avansată.

„Testele genetice nu diagnostichează osteoporoza, ci arată predispoziția, iar rezultatele trebuie interpretate împreună cu evaluarea clinică: test DEXA (densitometrie osoasă), nivelurile serice de vitamina D, calciu, hormoni, factori de stil de viață (fumat, alimentație, activitate). O persoană cu risc genetic crescut nu va dezvolta neapărat osteoporoză — dar știe că trebuie să prevină activ prin dietă, suplimente și mișcare”, a completat medicul, care recomandă aceste teste femeilor cu istoric familial de osteoporoză sau fracturi de fragilitate, femeilor în premenopauză sau perimenopauză, care vor să prevină pierderea osoasă, persoanelor cu deficiențe cronice de vitamina D sau absorbție redusă de calciu, bărbaților sau femeilor cu osteoporoză precoce (sub 50 ani).

Insuficiența ovariană prematură – un diagnostic care schimbă vieți

Una dintre cele mai delicate afecțiuni abordate de dr. Siriteanu este insuficiența ovariană prematură (IOP), care poate apărea înainte de 40 de ani. „Nu este o menopauză normală venită prea devreme, ci o afecțiune endocrină complexă care necesită diagnostic corect, tratament hormonal și sprijin emoțional.”

Femeile diagnosticate precoce pot beneficia de terapie de substituție hormonală, consiliere pentru fertilitate și monitorizare osoasă. „Scopul tratamentului nu este doar fertilitatea, ci și protejarea sănătății generale – os, inimă, metabolism”, a dat lămuriri medicul.

Un caz care i-a rămas aproape de suflet medicului este cel al unei femei diagnosticate la 27 de ani cu mutația FMR1, care, prin testare genetică și intervenție precoce, a reușit să își păstreze fertilitatea și să devină mamă. „Testarea genetică nu este un detaliu tehnic – este momentul care poate schimba complet parcursul unei paciente.”

