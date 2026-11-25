Agenția Națională de Management al Calității în Sănătate a elaborat o metodologice de acreditare și în cazul cabinetelor medicale de medicină de familie, stomatologice și de ambulatoriu. În trecut, aceste entități sanitare erau scutite de această procedură. Reprezentanții Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator susțin faptul că demersul este unul pur birocratic și nu va îmbunătăți calitatea actului medical din cabinete.

„În momentul de față există o lege care reglementează standardele de acreditate în sănătate. În lege există un articol care prevede în mod expres prin care cabinetele medicale de medicină de familie, ambulatoriu de specialitate și stomatologie erau exceptate de la această acreditare. Problema nu este că noi ne opunem controlului calității actului medical, ci pur și simplu de birocrație. ANMCS a realizat un manual de calitate în domeniul ambulatoriului pe care acum l-a pregătit și care conține proceduri extrem de complexe cu privire la activitatea medicală dintr-un cabinet de ambulatoriu”, susține dr. Cosmin Alexandrescu, președintele Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Mai mult, cele mai multe probleme vor fi în cazul cabinetelor medicale mici, unde profesează un singur medic. Toate demersurile de acreditare, conform noii metodologii, par inutile susține președintele APMA.

„Aceste proceduri se aplică la nivelul organizațiilor mari. Într-un cabinet medical în care ai un medic și, eventual, o asistentă, când se face o acreditare, cineva face o procedură. Altcineva trebuie să verifice dacă procedura este corectă și altcineva dacă implementarea este corectă. Dar, când ai un singur medic, el face procedura, el se verifică dacă este corectă și tot el se auditează dacă a implementat-o corect? Toată această procedură în cazul entităților mici este o risipă de timp și birocratică și nu aduce beneficii din punct de vedere al calității”, mai spune dr. Cosmin Alexandrescu, președintele Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.