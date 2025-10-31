Dr. Lorelei Nassar vorbește despre frumusețea zâmbetelor la Maratonul Medika TV – Redefinirea esteticii în 2025

Pe 6 noiembrie, Medika TV organizează o emisiune maraton dedicată celor mai noi tendințe în estetică. Denumit „Redefinirea esteticii în 2025” evenimentul televizat aduce în fața telespectatorilor cei mai importanți specialiști în domeniu, dedicând o secțiune și esteticii dentare. Despre estetică în stomatologie va vorbi dr. Lorelei Nassar, medic specialist în chirurgie oro-maxilo-facială în cadrul Clinicii de Implantologie Lorelei Nassar.

Deținătoare a Clinicii de Implantologie Lorelei Nassar, dr. Lorelei Nasar are o experiență de peste 30 de ani în implantologie, profesând atât în România cât și în străinătate, în state precum Israel, Suedia, Marea Britanie și SUA.

Totodată, este unul dintre puținii stomatologi care utilizează hipnoza medicală, promovând în campanii desfășurate în școli importanța sănătății orale și a prevenirii afecțiunilor stomatologice.

La Maratonul Medika TV – Redefinirea esteticii în 2025, dr. Lorelei Nassar va vorbi despre cele mai noi tendințe în estetica dentară, explicând și importanța proteticii în menținerea sănătății orale.

Fiți alături de Medika TV, pe 6 noiembrie, de la ora 10,00, pentru a afla informații relevante despre estetică și înfrumusețare.