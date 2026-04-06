Dr. Ramona Hîrbu, medic stomatolog: Conexiunea cu pacientul, importantă VIDEO

Succesul unui tratament stomatologic poate depinde și de conexiunea pe care medicul o are cu pacientul pe care îl tratează. Medicii consideră faptul că această legătură este esențială, pentru că datorită ei pacientul va asculta sfaturile specialistului și le va urma, îmbunătățindu-și vizibil calitatea vieții.

„Adevărul este că am încercat să stabilesc o conexiune cu fiecare pacient. Eu cred că este foarte importantă această conexiune, pentru că pacienții vor să fie ascultați, vor să fie văzuți, vor să fie înțeleși. Și unii, vin și-și spun și poveștile de acasă” spune dr. Ramona Hîrbu, medic stomatolog, invitată în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.

Ce înseamnă să fii medic stomatolog?

Pentru medicul Ramona Hîrbu profesia de stomatolog este una plină de satisfacții. De la fiecare caz pe care-l tratează, medicul învață lucruri noi și se bucură de fiecare pacient atunci când tratamentul administrat oferă rezultatele urmărite.

„Meseria de medic stomatolog, deși grea din multe puncte de vedere, oferă satisfacții în fiecare zi. Zilnic fac ceva de care să mă bucur și să se bucure și pacientul. Sunt lucruri care se văd, ne bucurăm împreună de rezultate. Este o meserie plină de satisfacții” mai spune dr. Ramona Hîrbu, medic stomatolog, invitată în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.