Echipamentul corect pentru sporturile de iarnă ne poate salva viața. Ce trebuie să conțină

Sporturile de iarnă se bucură de o mare popularitate în rândul românilor, însă practicarea lor impune respectarea anumitor reguli. Una dintre ele vizează dotarea cu echipamentul de protecție adecvat. În lipsa lui, oamenii sunt predispuși la accidente, unele dintre ele putând să provoace invaliditate.

„Se pot întâmpla multe accidente dar asta din cauza celor schiază. Începând de la echipament care nu e adecvat, nu-și leagă bine clăparii, nu folosesc acele căști. Este și un mit conform căruia doar copiii trebuie să poarte căști. Nu, toți trebuie să purtăm căști, fiindă există un moment de neatenție și putem să cădem să ne lovim tare. Iar traumatismele craninene pot avea urmări grave” explică dr. Mihai Râșcu, medic primar ortopedie – traumatologie sportivă, medic coordonator al lotului Federației Române de Gimnastică, inviat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Persoanele care au propriul echipament de schiat îl pot închiria. Medicii recomandă ca locația de unde este închiriat să aibă în dotare și căști de protecție. „Trebuie să fim atenți să închiriem echipamentul din locații care oferă și cască de protecție, fiindcă ne poate salva viața” mai spune dr. Mihai Râșcu, medic primar ortopedie – traumatologie sportivă, medic coordonator al lotului Federației Române de Gimnastică, inviat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

 

 

