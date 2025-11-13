Serviciile private de sănătate sunt accesate de mii de români. Printre cele mai cunoscute clinici care oferă acces la astfel se servicii se numără și Rețeaua Privată de Sănătate. De trei decenii, pacienții beneficiază de excelență în medicină la Rețeaua Privată Regina Maria.

Excelență în medicină prin Rețeaua Privată Regina Maria

Cele trei decenii de activitate au însemnat pentru Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria o muncă permanentă. Reprezentanții celui mai important brand de servicii medicale din România confirmă că începuturile au fost marcate de multe bariere, pe care le-au depășit cu succes și profesionalism.

„Provocările în ultimii 30 de ani…pot vorbi despre ele ore întregi. Cred că mereu începutul e greu. E greu pentru că trebuie să schimbi mentalități oamenii să se obișnuiască la idei noi” spune dr. Wargha Enayati, medic specialist cardiolog, fondator al Rețelei Private de Sănătate Regina Maria și al Enayati Medical City, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Până la primirea pacienților, a fost necesară construirea încrederii medicilor că pot oferi servicii și în sistem privat, nu doar în cel public.

„De la principiul de a veni la consultație în privat, care era necunoscut acum 30 de ani. De a plăti pentru servicii oficial, iar medicul să primească bani pentru consultații era o chestie rușinoasă și greu de înțeles” adaugă dr. Wargha Enayati, medic specialist cardiolog, fondator al Rețelei Private de Sănătate Regina Maria și al Enayati Medical City, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

O rețea de clinici private în toată România

A urmat apoi etapa de înființare a clinicilor. De la un singur cabinet medical, Rețeaua Privată de Sănătate a reușit, în timp, să investească în clinici private. Clinicile medicale private ale Rețelei Private de Sănătate Regina Maria sunt prezente în majoritatea orașelor mari din România.

„După aceea, trecerea de la un simplu cabinet la policlinică a fost o altă etapă. Ideea de a avea mai multe policlinici a fost una revoluționară, dar iată că astăzi ne bucurăm de ceea ce am construit” a mai spus dr. Wargha Enayati, medic specialist cardiolog, fondator al Rețelei Private de Sănătate Regina Maria și al Enayati Medical City, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.