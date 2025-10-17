Starea persoanelor rănite în explozia din cartierul bucureștean Rahova. Celulă de criză la Ministerul Sănătății

Într-o informare publică, Ministerul Sănătății a precizat care este starea persoanelor rănite în urma exploziei petrecute într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, București. La nivelul spitalelor din Capitală a fost activat Planul Alb de acțiune. Datele arată că 13 persoane au fost transportate la spitalele bucureștene.

3 pacienți au fost transportați la unitățile sanitare din Capitală, după cum urmează:

-2 pacienți la Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar-Arseni”

-6 pacienți la Spitalul Universitar de Urgență București

-3 pacienți la Spitalul Clinic de Urgență București

-2 pacienți la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu”

Totodată, arată Ministerul Sănătății: „3 pacienți prezintă arsuri și se află internați la Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar-Arseni” și Spitalul Universitar de Urgență București.”

Într-o informare publică anterioară, Ministerul Sănătății a precizat faptul că a fost instituită o celulă de criză pentru a putea interveni în sprijinul răniților. „La nivelul Ministerului Sănătății s-a constituit o celulă de criză pentru coordonarea integrată cu DSU-MAI și managerii spitalelor de urgență! Se identifică numărul de paturi de ATI libere și coordonarea resurselor umane și materiale” au precizat oficialii Ministerului Sănătății.

Ministerul Sănătății ia în calcul varianta transferului în străinătate a persoanelor care au suferit arsuri. Detalii aici