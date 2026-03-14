Familia decedaților, acces la date medicale fără procese

Ministerul Sănătății pregătește o modificare legislativă potrivit căreia familia unei persoane decedate poate avea acces la datele medicale ale acesteia, fără a mai fi nevoie să meargă în instanță.

Ordinul de ministru este pus în transparență decizională și vine în contextul a numeroase situații în care rudele celor decedați au cerut informații despre tratamentele sau diagnosticele acestora, dar s-au lovit de aspecte legate de confidențialitatea datelor medicale.

Potrivit proiectului, moștenitorii legali ar putea primi, la cerere, informații medicale detaliate din documentele pacientului. Printre acestea se numără:

foaia de observație medicală;

fișa pacientului;

rezultatele analizelor și investigațiilor;

diagnosticul stabilit de medici;

prognosticul și evoluția bolii;

tratamentele urmate de pacient

Aceste documente ar putea fi puse la dispoziție de toți furnizorii de servicii medicale care au acordat îngrijiri pacientului, fie că este vorba despre spitale, clinici private sau cabinete medicale.