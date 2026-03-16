Focar de nosocomiale la Spitalul Județean Piatra Neamț. Ministerul Sănătății, în control

Corpul de control al Ministerului Sănătății va face un control la Spitalul Județean din Piatra Neamț după izbucnirea unui focar de infecții cu o bacterie periculoasă.

Datele arată că în ultima lună patru pacienți internați pe secția ATI a unității medicale au murit din cauza infecțiilor nosocomiale.

Focarul a fost raportat de oficialii Spitalului Județean din Piatra Neamț pe 18 februarie. Până acum trei zile, șapte pacienți internați în secția ATI au ieșit pozitiv la Acinetobacter baumanni – o bacterie periculoasă, rezistentă la antibiotice.

„Conform datelor comunicate de unitatea sanitară, în trei cazuri cauza decesului nu a avut legătură cu asistența medicală, iar într-un caz există o posibilă legătură cu infecția cu Acinetobacter.” susține Dan Crețu, directorul DSP Neamț, citat de ȘtirileProTV.ro.

DSP Neamț a amendat unitatea medicală în februarie cu 30 mii de lei. Sancțiunea a fost aplicată din cauza multor nereguli care au fost descoperite.

„Orice infecție nosocomială reprezintă o situație deosebită pentru pacientul care o contactează. Noi trebuie să găsim orice breșă și să încercăm din răsputeri să îndreptăm aceste lucruri. Din păcate, acestea apar. Nu știu dacă se poate vorbi de o culpă medicală atât timp cât avem de-a face cu un pacient extrem de tarat” a declarat Ștefan Gheorghincă, directorul medical al SJU Piatra Neamț, pentru Știrile ProTV.