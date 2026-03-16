Focar de nosocomiale la Spitalul Județean Piatra Neamț. Ministerul Sănătății, în control

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Corpul de control al Ministerului Sănătății va face un control la Spitalul Județean din Piatra Neamț după izbucnirea unui focar de infecții cu o bacterie periculoasă.

Datele arată că în ultima lună patru pacienți internați pe secția ATI a unității medicale au murit din cauza infecțiilor nosocomiale.

Focarul a fost raportat de oficialii Spitalului Județean din Piatra Neamț pe 18 februarie. Până acum trei zile, șapte pacienți internați în secția ATI au ieșit pozitiv la Acinetobacter baumanni – o bacterie periculoasă, rezistentă la antibiotice.

„Conform datelor comunicate de unitatea sanitară, în trei cazuri cauza decesului nu a avut legătură cu asistența medicală, iar într-un caz există o posibilă legătură cu infecția cu Acinetobacter.” susține Dan Crețu, directorul DSP Neamț, citat de ȘtirileProTV.ro.

DSP Neamț a amendat unitatea medicală în februarie cu 30 mii de lei. Sancțiunea a fost aplicată din cauza multor nereguli care au fost descoperite.

„Orice infecție nosocomială reprezintă o situație deosebită pentru pacientul care o contactează. Noi trebuie să găsim orice breșă și să încercăm din răsputeri să îndreptăm aceste lucruri. Din păcate, acestea apar. Nu știu dacă se poate vorbi de o culpă medicală atât timp cât avem de-a face cu un pacient extrem de tarat” a declarat Ștefan Gheorghincă, directorul medical al SJU Piatra Neamț, pentru Știrile ProTV.

Categorii: Exclusiv
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