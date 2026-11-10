Frica de dentist. Sfaturi pentru a scăpa de ea VIDEO

Fiecăruia dintre noi îi este frică să meargă la dentist. Teama este generată, spun medicii stomatologi, de necunoașterea procedurilor de care avem nevoie, dar și de riscul de apariție a durerii în timpul intervenției. Medicii spun însă că aceste stări de anxietate sunt însă normală la primul consult de specialitate.

„Tuturor ni se trage din același concept: nu cunoaștem procedural ce trebuie să se facă. Și, în acest caz, neînțelegând de ce avem nevoia respectivă și care sunt soluțiile optime, apare o anxietate, care e absolut normală”, susține dr. GABRIEL COJOCARIU, co-fondator și chirurg coordonator Dentville, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Pentru a scăpa de teama de dentist avem nevoie de sprijinul medicului căruia îi cerem să ne ajute. Specialistul trebuie să fie onest, dar și empatic față de pacienții săi.

„Majoritatea pacienților vin anxioși, dar purtând o discuție transparentă și onestă în legătură cu privire la procedurile stomatologice, la final prinde curaj, a înțeles pe deplin ce îl așteaptă. Și atunci se programează cumva fără aceleași ancore emoționale”, mai spune dr. GABRIEL COJOCARIU, co-fondator și chirurg coordonator Dentville, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.