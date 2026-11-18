Asociația „Sănătate pentru Comunitate – Navigatori pentru pacienți oncologici” și-a îndreptat atenția și asupra reintegrării sociale a tinerilor care sunt diagnosticați cu cancer și care, din fericire, au răspuns la tratament și au învins în lupta cu această boală. Ideea a pornit de la statisticile tot mai ridicate privind incidența cancerelor digestive în rândul tinerilor.

„Avem experiența cu ghidurile supraviețuitorilor, pentru că în 2018 și 2019 am elaborat primul ghid al supraviețuitorilor de cancer localizat în zona capului și gâtului. Am avut marea onoare de a fi prezentați în Parlamentul European ca model de bune practici. De doi ani și jumătate sunt implicată într-o campanie la nivel european care încearcă să atragă atenția cu privire la diagnosticarea cancerelor digestive în rândul tinerilor. Și asta vine la pachet, din păcate, și cu o dificultate de reintegrare socio-profesională la încheierea tratamentului. Așa apărut ideea acestui ghid, ni-l dorim de foarte mult timp”, susține Alina Comănescu, fondatoarea Asociației „Sănătate pentru Comunitate – Navigatori pentru pacienți oncologici”, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Crearea ghidului a fost posibilă cu fonduri obținute în urma câștigării unei linii de finanțare. Ghidul are la bază studii ample privind nevoile tinerilor care au învins cancerul.

„Am câștigat un grant în cadrul unui program numit «Soluții pentru comunitate». Am făcut un studiu în care am încercat să identificăm nevoile tinerilor supraviețuitori bazate pe răspunsurile lor și pe date reale”, mai spune Alina Comănescu, fondatoarea Asociației „Sănătate pentru Comunitate – Navigatori pentru pacienți oncologici”, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.