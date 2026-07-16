Ilie Bolojan, vizită de lucru la compania Terapia Cluj

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Premierul interimar a efectuat o vizită de lucru la Terapia Cluj, cel mai important producător de medicamente din România.

„Îi respect pe oamenii care duc pe umerii lor ţara noastră. Angajaţi în sectorul privat sau în sectorul public, din munca lor îşi întreţin familiile, contribuie la veniturile primăriilor unde îşi au sediul firmele prin impozitul pe salariu, iar companiile la care sunt angajaţi plătesc taxele către bugetul de stat” a transmis Bolojan la finalul vizitei sale.

Bolojan arată că “cei din privat au o presiune permanentă să menţină firmele rentabile, să-şi crească productivitatea şi să câştige noi pieţe. Doar aşa pot rezista pe termen lung”.

Categorii: Exclusiv
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