Impactul stresului asupra persoanelor deprimate VIDEO

Stresul este un factor de risc prezent în cazul multor patologii. Se pare că există o strânsă legătură între stres și depresie. Psihologii susțin că factorii stresori pot declanșa reapariția episoadelor depresive în cazul persoanelor care sunt diagnosticate cu această afecțiune.

„Majoritatea persoanelor cu depresii recurente suferă de aceste episoade pe un fond de stres foarte puternic. Ele trăiesc episoade stresante, cu mulți factori stresori. Cu cât factorii stresori sunt mai mulți, ei apasă pe psihicul persoanei respective, iar psihicul clachează” explică Bianca Pescaru, psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.

Mediul de viață al unei persoane influențează foarte mult și stările emoționale, mai spun specialiștii.

„Depinde foarte mult de istoricul persoanei, dar și de factorii de mediu în care trăiește” a mai spus Bianca Pescaru, psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.