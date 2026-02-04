Importanța hidratării în prevenția cancerului colorectal VIDEO

Recomandarea medicilor este de a consuma zilnic, indiferent de anotimp, minimum doi litri de apă pe zi. Hidratarea joacă un rol esențial și în prevenția cancerului colorectal, pentru că apa îmbunătățește tranzitul intestinal. De aceea, medicii spun încă o dată cât de bine este să bem apă în fiecare zi.

„E foarte important să bem doi litri de apă pe zi, iar alimentele să fie neprocesate. Cât mai multe salate, fructe și legume, pește, supele” recomandă dr. Maria Păunel, medic primar gastroenterolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

De asemenea, trebuie evitate mezelurile și consumul excesiv de alcool.

„Trebuie să evităm mezelurile, tutunul și consumul excesiv de alcool poate reprezenta un risc pentru apariția cancerului de colon„ mai spune dr. Maria Păunel, medic primar gastroenterolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.