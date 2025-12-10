Încă un medic a murit la serviciu. S-a întâmplat în Gorj

Încă un medic a murit la serviciu. De această dată s-a întâmplat la spitalul din localitatea Rovinari. Medicul care și-a pierdut viața avea 48 de ani și era cunoscut cu probleme cardiace.

Medicul a murit în timp ce consulta un pacient. Martorii spun că specialistul a căzut din picioare, în timp ce-și făcea meseria.

Încă un medic a murit la serviciu

Colegii medicului au încercat să-l resusciteze timp de aproape o oră. Manevrele nu au reușit, fiind constatat decesul. Reprezentanții Spitalului Orășenesc „Sfântul Ștefan” din Rovinari spun că medicul avea probleme cardiace.

„ În aceste momente grele, ne alăturăm durerii familiei greu încercate. Vom păstra amintirea vie a unui profesionist care și-a slujit pacienții cu pasiune, devotament și în spiritul jurământului depus. Dumnezeu să îl odihnească în pace și să îi așeze sufletul în loc luminat și fără durere!” au transmis reprezentanții unității medicale, notează Jurnalul Olteniei.

De la Timișoara, la Rovinari

Potrivit informațiilor oficiale, medicu s-a transferat de la Timișoara la spitalul din Rovinar cu jumătate de an în urmă. Era apreciat de colegi și pacienți. Medicul era căsătorit cu o asistentă care profesa în aceeași unitate medicală.

Cazuri care zguduit lumea medicală

Nu este singurul caz în care un medic își pierde viața la datorie. Toamna trecută, opinia publică era șocată de dispariția medicului Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău.

Citește și: Anchetă la Cluj în urma morții unui medic în timpul gărzii

Acesta a fost găsită fără suflare în camera de gardă a unității medicale în cadrul căreia își desfășura activitatea.

La câteva săptămâni distanță, un alt medic, de această dată din Cluj Napoca, și-a pierdut viața în timpul serviciului. S-a întâmplat la Spitalul de Pediatrie din Cluj Napoca.

În toate cazurile, polițiștii și procurorii au deschis anchete în care investighează dispariția medicilor. Cercetările sunt încă în curs urmând a fi stabilite toate datele cu privire la aceste decese.