Infectările cu virusul West Nile se extind în regiunea Lazio din Italia

Autoritățile sanitare din regiunea Lazio au confirmat apariția a șapte noi cazuri de infectare cu virusul West Nile, dintre care două prezintă formă neurologică, iar cinci manifestă simptome de febră. Două dintre noile cazuri au fost înregistrate în apropierea Romei, în localitățile Anzio și Nettuno, de pe litoralul sudic. Bilanțul total al infecțiilor confirmate în regiune a ajuns astfel la 28, potrivit datelor furnizate de Institutul Spallanzani.

Majoritatea cazurilor (26) au fost identificate în provincia Latina, inclusiv cel al unei femei care a decedat săptămâna trecută la spitalul din Fondi. În prezent, 11 pacienți sunt internați în secții obișnuite, în timp ce două persoane în stare gravă sunt tratate în terapie intensivă.

Extinderea măsurilor de prevenție în Castelli Romani și pe litoralul sudic

În contextul creșterii numărului de cazuri, autoritățile regionale au extins măsurile de prevenție. Toți donatorii de sânge vor fi testați pentru virusul West Nile, iar zonele vizate de noile restricții includ teritoriile Asl Roma 6, adică zona Castelli Romani și litoralul sudic.

Președintele regiunii Lazio, Francesco Rocca, a făcut apel la calm: „Nu trebuie să intrăm în panică. Nu este vorba despre un nou COVID. Trebuie să învățăm să conviețuim cu acest virus. Nu au venit zeci de țânțari de pe vreo navă care să fi invadat teritoriul. Important este să știm să recunoaștem simptomele și să prevenim infectarea.”

Virusul West Nile se transmite prin înțepătura țânțarilor comuni, nu de la o persoană la alta.

Atenție sporită și în Avellino

Măsuri de precauție au fost activate și în alte regiuni ale Italiei. În provincia Avellino, deși nu a fost identificat niciun caz confirmat până acum, autoritățile sanitare au intensificat supravegherea veterinară și clinică, pentru depistarea rapidă a eventualelor simptome suspecte.

Recomandări pentru prevenirea infectării

Autoritățile medicale reamintesc că virusul nu se transmite de la om la om și recomandă populației:

Utilizarea regulată a repelentelor împotriva țânțarilor;

Purtarea de îmbrăcăminte adecvată care să protejeze pielea expusă;

Instalarea plaselor de protecție la ferestre;

Verificarea aparatelor de aer condiționat;

Eliminarea surselor de apă stătătoare (în jardiniere, recipiente deschise sau fântâni netratate), care pot deveni focare de înmulțire pentru larve.

Virusul West Nile este o infecție virală transmisă prin înțepătura țânțarilor și, în cazurile severe, poate provoca complicații neurologice.