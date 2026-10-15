Infertilitatea, tot mai prezentă în rândul bărbaților VIDEO

Cazurile de infertilitate masculină sunt tot mai des depistate de medici. Din păcate, această problemă medicală nu are simptome specifice. Anumite afecțiuni pot provoca infertilitatea masculină.

„Trendul la nivel global și implicit și în România este unul, din păcate, care ne spune că fertilitatea masculină este afectată. Procentul bărbaților afectați de infertilitate este mai mare acum prin comparație cu ceea ce se întâmpla cu 20 de ani în urmă. Și estimările sunt că vor fi mai multe cazuri în următorii 30 de ani”, susține dr. Mihai Ioan Păvălean, medic specialist urologie, invitat în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

În lipsa simptomelor, infertilitatea masculină este greu de depistat. Sunt însă anumite probleme medicale care o pot provoca.

„Din păcate nu sunt semne directe care să ne spună că un bărbat este infertil. Pot fi anumite semne indirecte. De exemplu, un pacient cu o patologie infecțioasă știm clar că fertilitatea acestuia poate fi afectată”, mai spune dr. Mihai Ioan Păvălean, medic specialist urologie, invitat în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.