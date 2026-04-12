Trăim poate cea mai stresantă perioadă a ultimilor ani, guvernată de războaie și o imensă instabilitate. Cu toate acestea, psihologii ne îndeamnă să nu lăsăm toate aceste informații negative să pună presiune pe noi. Cel mai important este să ne raportăm la prezent și să ne gândim, cu speranță, la aspectele pozitive din viața noastră.

Informații negative și presune socială, cum le facem față

Haosul din jurul nostru ne afectează și ne creează panică, anxietate, stres și ne induce foarte multe emoții negative, avertizează psihologii.

„Există o vorbă foarte interesantă și cu fundament neurologic, „Fake it till you make it”. Deci uneori ne ajută acest principiu. Sigur că este important să normalizăm tipul acesta de reacție Toți avem tot felul de reacții raportate la ce se întâmplă în plan internațional. E posibil să ne fie teamă, este posibil să ne simțim deznădăjduiți, lipsiți de speranță” susține Petruț Dinu, psihoterapeut integrativ și psihotraumatolog, filosof doctorand, invitat în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.

Speranța, cea mai bună armă

Specialiștii susțin faptul că trebuie să facem eforturi pentru a trăi cât mai ancorați în prezent și să încercăm să ne bucurăm de momentele prezente. De asemenea, este important să accesăm acea zonă responsabilă de speranță și să gândim că, într-un final, răul s-ar putea diminua.

„Important este să luăm câteva momente de respiro să ne concentrăm pe prezent, pe ceea ce este aici sau acum. Astfel, ne reconectăm cu speranța care este o resursă necondiționată de timp și de contexte politice internaționale sau locale. Este vorba despre un anumit optimism, moderat zic eu, prin care privim lumea și care nu poate, până la urmă forțat. Este o parte de dar și o parte de exercițiu” mai spune Petruț Dinu, psihoterapeut integrativ și psihotraumatolog, filosof doctorand, invitat în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.