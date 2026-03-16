Inițiativă a Ministerului Sănătății: Grup de lucru pentru elaborarea unui plan național dedicat adicțiilor

Ministerul Sănătății are în plan să realizeze un program național dedicat adicțiilor. În momentul de față, instituția urmărește realizarea unui grup de lucru care să colaboreze pentru crearea acestui program.

„Zona adicțiilor a fost, mult timp, lăsată în urmă. Recuperăm acum acest decalaj. Dezvoltăm centre de sănătate mintală și lucrăm, împreună cu partenerii instituționali și cu organizațiile implicate, la construirea unei strategii naționale dedicate adicțiilor. În paralel, vom constitui un grup de lucru care va elabora un program național dedicat adicțiilor, similar celor dezvoltate deja pentru alte domenii prioritare din sistemul de sănătate. Răspunsul nostru trebuie să fie construit pe două direcții esențiale: tratament și prevenție. Iar pentru asta avem nevoie de parteneriate reale și de oameni care aleg să se implice” spune Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.