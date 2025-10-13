INSP: 43 de cazuri de infecție West Nile în România

Un ultim raport al Institutului Național de Sănătate Publică arată evoluția cazurilor de infecție cu virusul West Nile pe teritoriul României. Astfel, de la debutul sezonului cald și până în prezent au fost înregistrate 43 de cazuri. Oficialii INSP mai arată că această infecție a luat și o viață.

Cazurile au fost înregistrate în București (13) și în județele Alba (1), Brăila (5), Botoșani (1), Cluj (1), Dolj (1), Dâmbovița (1), Galați (6), Ilfov (3), Iași (2), Prahova (1), Sibiu (1), Sălaj (1), Timiș (2), Teleorman (1), Tulcea (1), Vâlcea (1), Vrancea (1).

Este vorba despre 21 persoane din grupa de vârstă 70 – 79 de ani, opt din grupa de vârstă 60 – 69 de ani, șapte de 50 – 59 de ani, două din grupa de vârstă 40 – 49 de ani, trei din grupa de vârstă peste 80 de ani și câte una din grupele de vârstă 10 – 19 ani și 30 – 39 de ani. Potrivit INSP, a fost înregistrat și un deces din cauza infecției cu West Nile.

În acest context, specialiștii INSP fac mai multe recomandări pentru populație: