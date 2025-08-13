INSP: Cazuri de West Nile și în România

Institutul Național de Sănătate Publică informează cu privire la faptul că în acest sezon cald, la nivel național, au fost semnalate 4 cazuri de infecție West Nile, din care 3 confirmate prin teste de laborator.

Prezența cazurilor a fost semnalată pe raza Bucureștiului, dar și a județelor Vrancea, Sălaj și Dolj.

„Unul dintre cazuri s-a înregistrat la grupa de vârstă 10-19 ani, două la categoria 60-69 de ani şi unul la o persoană de peste 80 de ani. Trei dintre persoanele infectate sunt bărbaţi” potrivit INSP.

Infecția West Nile este o boală virală transmisă prin înțepătura țânțarilor infectați, care poate provoca simptome de la febră ușoară și dureri musculare până la complicații neurologice severe, în cazuri rare.

Simptomele infecției cu virusul West Nile variază de la absența totală a manifestărilor la semne ușoare precum febră, dureri de cap, dureri musculare și oboseală, până la forme severe care pot include rigiditate a gâtului, confuzie, tulburări de coordonare, convulsii și, în cazuri rare, inflamația creierului sau a membranelor care îl învelesc.